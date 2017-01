Die Siedler Online: Neue Krisen-Quest mit fetten Belohnungen

Ein Unheil droht eurem Königreich in Die Siedler Online. In einer neuen Krisen-Quest sorgt ihr daür, dass eure Untertanen nicht in Panik verfallen. Dafür gibt's fette Belohnungen.

Es ist mal wieder Krisenzeit. Das gilt nicht nur für die echte Welt, sondern auch für das kostenlose Browserspiel Die Siedler Online von Ubisoft Blue Byte. In dem Aufbautitel hat eine neue Krisen-Quest begonnen. Das ist eine Reihe von Aufträgen, die nicht wiederholbar und nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar ist. Diesmal geht es darum, dass ein großes Unheil euer Königreich bedroht. Was genau, erfahrt ihr, wenn ihr euer Questbuch aufschlagt. Eure Mission wird es in jedem Fall sein, eure Siedler zu beruhigen und die Harmonie im Land wiederherzustellen.

Die frische Krisen-Quest in Die Siedler Online ist seit der vergangenen Nacht spielbar und ihr könnt sie bis zum 7. Februar um 1 Uhr nachts absolvieren. Euch bleiben also sieben Tage, um sämtliche Aufgaben abzuschließen. Um die Quest überhaupt spielen zu können, müsst ihr Level 16 in Die Siedler Online erreicht haben. Sollte das der Fall sein, wird die Missionsreihe automatisch gestartet. Der Schwierigkeitsgrad passt sich natürlich eurer Stufe an. Es gibt sechs Levelgruppen: 16 bis 25, 26 bis 35, 36 bis 45, 46 bis 55, 56 bis 65 und 66 bis 75. Für jede davon gibt es einen Hauptauftrag, vier Stufenaufgaben und 13 untergeordnete Quests. Die Ziele und Belohnungen sind jeweils unterschiedlich.