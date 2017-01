Die Siedler Online: Geschenke zum Jahreswechsel

Dass ihr im free-to-play Aufbauspiel Die Siedler Online gelegentlich Geschenke vom Entwicklerteam bekommt, hat lange Tradition. In der Regel gibt es Gaben zu besonderen Feiertagen oder wenn die Server euch mal wieder einen Streich gespielt haben. Technische Probleme gab es in den vergangenen Tagen nicht, aber immerhin sind wir ins neue Jahr 2017 gestolpert – und zu diesem Anlass beschenkt euch Blue Byte mit Regenbogenschnee (langanhaltender Buff für deutlich erhöhter Produktivität), zwei Kristallen für die Schmiede der Wahrheit im Excelsior-Luftschiff sowie Feenlicht und Feenfeuer (zeigen versteckte Sammelgegenstände auf eurer oder der Insel eines Freundes an). Die Geschenke findet ihr in eurem Ingame-Postfach, sobald ihr euch in Die Siedler Online einloggt.