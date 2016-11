Die Siedler Online: Details zum Weihnachts-Event 2016

Natürlich wird auch in Die Siedler Online Weihnachten ausführlich gefeiert. Entwickler Blue Byte hat nun Infos zum Event-Zeitraum, euren Aufgaben und möglichen Belohnungen verraten.

Viele von euch haben sich bestimmt schon gefragt, wann Blue Byte denn endlich mit Informationen zum diesjährigen Weihnachtsevent in Die Siedler Online herausrückt. Nun, Frage beantwortet: Heute hat das Team einen aktuellen Entwicklertagebuch-Eintrag veröffentlicht, der sich den Weihnachtsfeierlichkeiten im kostenlosen Browserspiel widmet.

Demzufolge startet das Weihnachts-Event 2016 am 15. Dezember. Ab dann besteht eure Aufgabe wie gewohnt darin, möglichst viele Event-Ressourcen zu sammeln. Auch in diesem Jahr handelt es sich dabei um die roten Geschenke mit gelber Schleife. Diese Päckchen dienen als Zahlungsmittel in der Event-Kategorie des Kaufmanns. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um an die Geschenke in Die Siedler Online heranzukommen.

Die Siedler Online Selbstverständlich erwarten euch wieder weihnachtliche Quests, deren Erledigung mit Geschenken belohnt wird. Außerdem gibt es welche im Loot von Weihnachts-Förderabenteuern und zwei militärischen Weihnachtsabenteuern. Es sieht aktuell nicht so aus, als ob ihr auch in regulären Abenteuern Geschenke gewinnen könnt. Davon scheint sich Blue Byte generell etwas verabschiedet zu haben: Auch beim Halloween-Event gab es keine Kürbisse im Loot (nur Auffüller für Kürbisfelder). Aber zum Glück gibt es noch mehr Wege, um Geschenke zu sammeln. Beispielsweise findet ihr welche im Adventskalender, bei dem ihr täglich ein Türchen öffnen dürft, zudem bringen eure Entdecker einige Exemplare von ihrer Schatzsuche mit. Im Rathaus könnt ihr darüber hinaus weihnachtliche Sammelgegenstände (Glocken, Lebkuchen, Zuckerstangen), die jeden Tag auf eurer Insel auftauchen, in Geschenke umwandeln. Handelbar sind die Dinger natürlich auch und wenn ihr doch noch mehr brauchen solltet, könnt ihr euch notfalls Geschenke für Edelsteine holen. Zu guter Letzt solltet ihr versuchen, alle Weihnachtserfolge abzuschließen, die werfen nämlich auch ordentlich Geschenke ab. Eine Besonderheit gibt es noch beim Event-Kalender in Die Siedler Online. Das sonst übliche Abschlussgeschenk, nachdem ihr alle Türchen geöffnet habt, entfällt, dafür gibt es generell mehr Belohnungen hinter den einzelnen Türchen. Und hinter einem verbergen sich sogar die drei neuen Generäle, von denen ihr euch einen aussuchen könnt. Wir haben über die drei Kollegen Vargus, Nusala und Anslem und kürzlich schon berichtet.

Es gibt neue Generäle zu gewinnen!

Was hat nun der Händler in Die Siedler Online zu Weihnachten im Angebot? Mit euren gesammelten Geschenken könnt ihr euch unter anderem den Quartiermeister Weihnachtsmann holen – eine absolute Bereicherung für jede Armee. Er kann zwar nicht kämpfen, aber 1.000 Einheiten auf die AT-Insel transportieren – in nur zwei Minuten! Davon abgesehen gibt es Gebäude (unter anderem die Verbesserte Wassermühle, die Wildpirscherhütte und die Recyclingmanufaktur), diverse Förderungen, Mörtel und als Rezept die Granittransformation fürs Proviantlager (wandelt Stein und Marmor in Granit um). Neu ist die Förderung „Winterfarbe“, die eure Insel mit einer Frostschicht überzieht. Die normalen Schneeflocken könnt ihr euch natürlich ebenfalls holen und es ordentlich schneien lassen. Das Weihnachtsevent in Die Siedler Online geht am 5. Januar in die erste Abschaltphase. Dann werden die meisten Event-Features deaktiviert. Ihr habt dann aber noch eine Woche Zeit, um eure Geschenke auszugeben oder zu handeln. Endgültig Schluss ist am 12. Januar 2017. Quelle: Offizielle Webseite