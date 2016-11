Das Halloween-Event in Die Siedler Online ist zu Ende, zu tun gibt es aber dennoch genug. Unter anderem erwarten euch neue tägliche Quests.

Mehrere Wochen lang hattet ihr in Blue Bytes free-to-play Strategiespiel Die Siedler Online die Möglichkeit, Kürbisse zu sammeln und euch dafür nützliche Dinge beim Kaufmann zu holen. Mit den heutigen Wartungsarbeiten endete das Event. Falls ihr noch Kürbisse auf Lager hattet, sind die nun in Münzen umgewandelt worden – zu einem nicht besonders vorteilhaften Kurs von 2 Kürbissen zu 1 Münze. Die Taler findet ihr ab sofort in eurem Ingame-Postfach.

Mit dem Update sind aber nicht nur alle Halloween-Inhalte aus Die Siedler Online entfernt worden, es gibt auch ein paar Neuerungen. Dazu gehören 20 neue tägliche Quests für weit fortgeschrittene Spieler. Sie fordern euch mitunter teure Rohstoffe ab (auch wertvolle Manuskripte beispielsweise), dafür gibt es als Belohnung ein paar mehr Kristalle für die Excelsior. Ob sich das lohnt, müsst ihr individuell entscheiden. Kristalle gibt es ansonsten nur als Login-Bonus, daher sind die täglichen Quests eine wichtige Quelle für die Steinchen.

Ein paar Änderungen gibt es zudem bei den Entdeckern. Ihr habt ja sicher schon festgestellt, dass ihr eure Spezialisten neuerdings mit weiteren Fähigkeiten ausstatten könnt, nun sind ein paar der Skills angepasst worden. Zum Beispiel löst die Fähigkeit „Raffinierter Plünderer“ nun für bestimmte Abenteuer eine Quest aus.