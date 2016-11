Es gab bereits einige Gerüchte darum, ob Blue Byte im Zuge des diesjährigen Weihnachtsevents neue Spezialisten für Die Siedler Online veröffentlicht. Nun ist es Gewissheit: Drei neue Generäle stehen euch derzeit bereits auf dem englischsprachigen Testserver zum Ausprobieren zur Verfügung. In der derzeitigen Testversion könnt ihr euch die drei Kollegen allesamt im Shop für jeweils einen Fisch kaufen – natürlich wird es im Live-Spiel nicht ganz so einfach sein, an die Generäle heranzukommen. Vermutlich wird es die Möglichkeit geben, die Genis über den Adventskalender zu gewinnen. Ob sie auch später noch im Shop für Edelsteine oder andere Ressourcen verfügbar sein werden, ist noch nicht bekannt. Hier nun eine Übersicht über die neuen Generäle in Die Siedler Online:

Vargus : Ein schneller General (doppelt so schnelle Anreise und Erholung im Vergleich zum Tavernengeneral) mit Flächenschaden und Erstschlag. Er verringert zudem den Schaden gegnerischer Einheiten um 5 Prozent und verhindert, dass die (eigenen) schwächsten Einheiten zuerst attackiert werden können.

: Ein schneller General (doppelt so schnelle Anreise und Erholung im Vergleich zum Tavernengeneral) mit Flächenschaden und Erstschlag. Er verringert zudem den Schaden gegnerischer Einheiten um 5 Prozent und verhindert, dass die (eigenen) schwächsten Einheiten zuerst attackiert werden können. Anslem : Ein schneller General mit Flächenschaden, der die schwächsten gegnerischen Einheiten zuerst angreift. Er senkt die Trefferchancen der Gegner auf null Prozent, so dass sie immer nur minimalen Schaden anrichten.

: Ein schneller General mit Flächenschaden, der die schwächsten gegnerischen Einheiten zuerst angreift. Er senkt die Trefferchancen der Gegner auf null Prozent, so dass sie immer nur minimalen Schaden anrichten. Nusala: Ein schneller General mit Flächenschaden und Erstschlag, der die schwächsten gegnerischen Einheiten zuerst angreift. Er verleiht Fernkämpfern (zum Beispiel Bogenschützen und Langbogenschützen) die Fähigkeit, Flächenschaden anzurichten und zuerst die schwächsten Einheiten anzugreifen.

Ihr merkt schon: Diese Generäle haben mehr auf dem Kasten als die bisher verfügbaren. Was allerdings anzumerken ist: In der aktuellen Testversion können alle drei Generäle nur sehr wenig Einheiten transportieren, nämlich zwischen 150 und 180. Das ist weniger als bei Tavernengenerälen (200). Entweder das ist nur vorübergehend so und ändert sich noch in der Live-Version oder Blue Byte reduziert die Einheitenzahl absichtlich, um die besonderen Stärken dieser Genis ein wenig durch verminderte Transportfähigkeit zu kompensieren.

Sehr interessant ist für alle Taktikfans, dass ihr eure Generäle in Die Siedler Online künftig ähnlich wie die Entdecker und Geologen trainieren könnt. Das wird voraussichtlich ähnlich wie bei der bisherigen Forschung funktionieren. Also so, dass ihr die gewünschten Werte nach und nach erhöhen könnt. Details dazu gibt es allerdings noch nicht.

