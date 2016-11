Die Siedler Online: Ausblick auf künftige Excelsior-Features

Im September hatte Entwickler Blue Byte das umfangreiche Excelsior-Update für Die Siedler Online veröffentlicht. Nun gewährt das Team einen Einblick in die Erschaffung der neuen Inhalte und gibt zudem einen Ausblick auf künftige Neuerungen.

Wie geht es aber mit dem Feature weiter? Ein wesentlicher Punkt, der die Community beschäftigt, ist die Frage, wie man bitteschön schneller an die Kristalle gelangen kann. Im Moment gibt es für die lila Steinchen nur zwei Quellen: der tägliche Login-Bonus und die täglichen Quests.

Im September war das umfangreiche Excelsior-Update für das kostenlose Browserspiel erschienen. Dem Artikel zufolge begann die Konzeption der neuen Inhalte bereits 2014 und im Wesentlichen sollte es darum gehen, mehr spielerische Abwechslung und neue Abenteuer in Die Siedler Online zu implementieren. Genau darum dreht sich alles im Luftschiff Excelsior. Indem ihr Kristalle sammelt und damit die Schmiede der Wahrheit im Inneren des Fluggerätes füttert, könnt ihr verschiedene Arten von Schriften erstellen und euch wertvolle Belohnungen sichern. Ein ganz neuer Abenteuer-Typ, die Unternehmungen, ist damit ebenfalls ins Aufbauspiel gekommen, der Elemente aus Kampfabenteuern und Szenarien kombiniert. Wie das alles funktioniert, erfahrt ihr in unserem Guide zur Excelsior.

Während sich Blue Byte von den meisten seiner free-to-play Spiele inzwischen verabschiedet hat (kürzlich erst wurde der Entwicklungsstopp von Anno Online angekündigt ), steckt das Studio in das erfolgreichste der hauseigenen F2P-Projekte nach wie vor viel Arbeit. Die Rede ist von Die Siedler Online. In einem aktuellen Entwicklertagebuch-Eintrag hat das Team viele Details zur Entstehungsgeschichte des Excelsior-Features preisgegeben.

In der Schmiede stellt ihr Texte her, die Quests oder Abenteuer starten.

Große Mengen der Währung könnt ihr aber nicht anhäufen. Das sei auch gut so, betont das Entwicklerteam nun, der Wert der Kristalle solle schließlich nicht unter einer Inflation leiden. Daher werde es die Währung auch in Zukunft nicht als Abenteuer-Loot geben. Allerdings sei schon geplant, die Möglichkeiten, um an Kristalle zu kommen, vielfältiger zu gestalten. Denkbar sei beispielsweise, Excelsior-Erfolge einzuführen, außerdem wird es vermutlich Community-Wettbewerbe geben, bei denen ihr Kristalle gewinnen könnt – ähnlich wie das jetzt schon für Edelsteine gemacht wird. Zudem sollen neue Herausforderungen für weit fortgeschrittene Spieler implementiert werden, spezifisch neue tägliche Quests ab Level 66, die den Einsatz von Elite-Ressourcen verlangen.

Derzeit läuft in Die Siedler Online noch das Halloween-Event, aber auch zum Weihnachtsevent gibt es schon die ersten Gerüchte. Es wird wohl neue Spezialisten zu gewinnen geben und im Zuge dessen könnte auch die schon lange geplante Einführung des Fähigkeiten-Systems näher rücken. Wir halten euch auf dem Laufenden!

