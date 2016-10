Die Siedler Online: Details zum Halloween-Event 2016

Halloween-Stimmung auf eurer Insel!

Herbstzeit ist Halloween-Zeit – das gilt in vielen Onlinegames und so auch in Blue Bytes kostenlosem Strategiespiel Die Siedler Online. Die Entwickler haben nun mehr Details zum diesjährigen Halloween-Event im Browsergame verraten. Demnach fällt der Startschuss für die schaurige Veranstaltung nächsten Mittwoch, am 19. Oktober.

Die Siedler Online Wie üblich geht es darum, eine Event-Ressource zu sammeln, um damit Gegenstände in der Event-Sparte des Shops zu kaufen. Beim Halloween-Event sind das Kürbisse, die ihr auf verschiedenen Wegen anhäufen könnt. Eure Schatzsucher finden bei ihren Erkundungstouren Kürbisse (je länger die Schatzsuche, desto mehr davon bringen sie mit), auf eurer Insel findet ihr unter den Sammelgegenständen Kürbisse und natürlich gibt es auch welche, wenn ihr die Event-Quests erledigt. Außerdem habt ihr wie in den vergangenen Jahren die Möglichkeit, in Die Siedler Online Event-Währung zu ernten, indem ihr den Friedhof der Kürbisse aufstellt. Darüber hinaus gibt es spezielle Halloween-Erfolge, die euch ebenfalls Kürbisse einbringen, wenn ihr sie abschließt. Zusätzlich ist es natürlich möglich, die Dinger zu handeln oder zu verschenken. Falls ihr nicht wisst, wohin mit euren Edelsteinen, könnt ihr die Premium-Währung beim Kaufmann für Kürbis-Pakete auf den Kopf hauen. Abenteuer sind nicht als Kürbis-Quelle erwähnt, im Loot gibt es also in diesem Jahr keine Event-Ressourcen. Dafür könnt ihr hierbei Kürbis-Auffüller gewinnen. Zudem finden sich beim Halloween-Event 2016 in Die Siedler Online wieder die bekannten Golems in der Mitte eurer Insel ein. Unterschieden werden vier Arten: Steingolem, Großgolem, Uralter Golem und Championgolem (letzterer erst ab Level 56). Ihr besiegt die Monster, indem ihr Förderungen herstellt und auf die Golems anwendet. Als Belohnung gibt es ebenfalls Kürbisse.

Diese finsteren Gesellen machen zu Halloween wieder eure Insel unsicher.

Beim Kaufmann könnt ihr euch für die gesammelten Kürbisse viele tolle Sachen kaufen, darunter auch drei Spezialisten: Fürst Dracul, den Sensenmann-General und den Gewissenhaften Geologen. Außerdem gibt es die verbesserte Wildpirscherhütte, die doppelt so schnell Fleisch produziert wie die normale Variante.

Die verbesserte Wildpirscherhütte produziert Fleisch ohne Vorkommen zu verbrauchen.

Die Abschaltphase des Halloween-Events beginnt am 9. November. Dann werden die meisten Features deaktiviert, ihr könnt aber noch Kürbisse handeln und beim Kaufmann shoppen. Endgültig Schluss ist eine Woche später, am 16. November. Bis dahin solltet ihr alle eure Kürbisse in Die Siedler Online eingetauscht haben. Quelle: Offizielle Webseite