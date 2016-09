Die Siedler Online: Excelsior-Update veröffentlicht

Die Siedler Online

Das große Excelsior-Update für Blue Bytes free-to-play Strategiespiel Die Siedler Online ist termingerecht erschienen. Heute Vormittag fanden Wartungsarbeiten statt, um die aktualisierte Version des Browsergames einzuspielen, inzwischen sind die Server aber wieder online. Ihr könnt euch direkt einloggen und einen Blick auf das Luftschiff Excelsior werfen, das auf eurer Insel gelandet ist.

In die Funktionsweise der Excelsior werdet ihr mittels Quests eingeführt. Klickt dazu einfach auf euer Questbuch und folgt den Anweisungen. Im Wesentlichen geht es darum, in der Schmiede der Wahrheit (zur Erreichen per Klick auf das Luftschiff) Textschnipsel herzustellen, die zusammengesetzt unterschiedliche Bucharten ergeben. Ihr könnt in der Schmiede Briefe, Reiseführer und Märchenbücher herstellen. Um das Gerät anzuwerfen, braucht ihr allerdings Kristalle. Davon bekommt ihr am Anfang gleich welche als Questbelohnung, damit ihr sofort loslegen könnt.

Normalerweise verdient ihr euch die neue Ressource, indem ihr tägliche Quests erledigt und euch jeden Tag einloggt. Je nachdem, welche Art von Schnipseln ihr haben möchtet, müsst ihr eine bestimmte Menge an Kristallen einsetzen, um die Schmiede der Wahrheit in Die Siedler Online in Gang zu setzen. Habt ihr nicht genügend, könnt ihr die fehlende Menge optional mit Edelsteinen auffüllen.