Devil's Third Online: Der Teufel ist nicht tot

Devil's Third Online

Die Entwicklungsgeschichte von Devil’s Third kann man getrost als Achterbahnfahrt umschreiben. Mehrere Publisher- und Systemwechsel fanden in den vergangenen acht Jahren statt, bis das Spiel schlussendlich 2015 für die Wii U erschienen ist. Bereits zum damaligen Zeitpunkt war klar, dass die Onlinekomponente als eigenständiges Free-to-Play-Spiel (Devil’s Third Online) weltweit für den PC auf den Markt kommen soll. Doch bis auf den Start in Japan im Sommer diesen Jahres ist Devil’s Third Online in keinem anderen Land gestartet. Lediglich eine geschlossene Betaphase fand vor einigen Monaten in Russland statt.

Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache. Im Interview mit dem amerikanischen Magazin Polygon hat Chefentwickler Tomonobu Itagaki durchblicken lassen, wie die weitere Zukunft des Spiels aussieht. Demnach wird das Onlinespiel eine Erfahrung bieten, die sich sehr von der Konsolenversion unterscheidet. Unter anderem hat man die Shooter-Elemente stark überarbeitet. Zudem werde man in Kürze mit der Lokalisierung für den amerikanischen Markt beginnen. Allerdings wird es keine überregionalen Kämpfe geben, da Verzögerungen und Lags (beispielsweise zwischen Japan und den USA) das Spielerlebnis negativ beeinflussen.

Als Publisher in den USA tritt Valhalla Game Studios selbst auf, hat sich aber Unterstüzung in Form der Firma Gravity geholt. Über Pläne für Europa hat sich Itagaki nicht geäußert.

Trailer: