Days of Evil: Update bringt Weltboss-Events und vieles mehr

Days of Evil

Das neue Weltboss-Event in Days of Evil ist in vier aufeinanderfolgende Phasen unterteilt, in denen ihr dem mächtigen Gegner möglichst viele Lebenspunkte raubt. Sobald der erste Abschnitt vorbei ist, erhaltet ihr für eure Aktionen Ruhmespunkte. Je nachdem, wie engagiert ihr im Kampf seid, bekommt ihr mehr oder weniger davon. Auf einer Rangliste wird die Anzahl der Punkte festgehalten, damit ihr euch mit anderen Spielern vergleichen könnt. Nach der vierten Phase bekommt ihr in Days of Evil die Gelegenheit, eure Ruhmespunkte bei einem Händler gegen wertvolle Ausrüstungsgegenstände und Items einzutauschen. Ihr habt dann zwar weniger Punkte im Inventar, auf euren Platz in der Rangliste haben die Ausgaben aber keine Auswirkung. Das derzeitige Weltboss-Event in dem free-to-play Browsergame wird nicht das einzige bleiben. Ab sofort sollen die Weltbosse in regelmäßigen Abständen auftauchen. Eure Ruhmespunkte verfallen nicht, ihr könnt sie also auch in einem der darauffolgenden Events ausgeben oder sie für besonders wertvolle Gegenstände sparen.

Darüber hinaus haben es Einsteiger in Days of Evil ab sofort ein wenig leichter. Von nun an finden regelmäßig Aktionswochen statt, in denen ihr in Dungeons besondere Vorteile genießt. Ihr könnt beispielsweise 30 Prozent mehr Gold verdienen und erhaltet doppelt so viele Erfahrungspunkte wie bisher. Diese Aktionswoche wechselt sich mit einer anderen ab, in der ihr stolze 50 Prozent mehr Gold einsackt und eine erhöhte Chance habt, bei einem Beutezug Leibeigene zu finden. Außerhalb dieser Aktionen findet ihr in den Dungeons 1 bis 10 künftig deutlich besseren Loot und die Forschungszeiten wurden verkürzt.

Quelle: Pressemitteilung