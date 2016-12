Dawn of Gods: Weltmeisterschaft der Götter startet bald

An Heiligabend beginnt die "Dawn of Gods"-Weltmeisterschaft.

Heiligabend rückt immer näher und damit auch ein besonderes Ereignis für alle Fans des mobilen Strategiespiels Dawn of Gods. Damit sind nicht etwa die vorübergehend verfügbaren Weihnachtsdekorationen gemeint, vielmehr startet in wenigen Tagen, und zwar genau am 24. Dezember, die offizielle Weltmeisterschaft im Spiel. Jeder hat die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen und sich den Titel "World Champion" in spannenden Schlachten zu verdienen.

Das Event dauert zwei Monate und wird in 26 Regionen stattfinden. Wie bei jedem Turnier müsst ihr zunächst in einigen Vorrunden euer Können unter Beweis stellen und euch für nachfolgende Kämpfe qualifizieren. Am 9. Februar 2017 erwartet euch dann das große Finale. Jedem, der mitmacht, winken auch unabhängig vom "World Champion"-Titel Preise und Trophäen. Teilnehmen kann jeder, der sich bis zum Start des Turniers in der Rangliste der besten 200 Spieler befindet oder sich schon im Vorfeld für den Wettkampf registriert hat. Falls ihr euch noch nicht qualifiziert habt und ihr euch einen Platz im Turnier sichern wollt, solltet ihr möglichst schon jetzt fleißig trainieren, denn bis zum 24. Dezember dauert es nicht mehr lange.