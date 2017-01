Dauntless: Infos zu den Kämpfen und zum F2P-Modell

Erst Ende des vergangenen Jahres wurde das Free-to-Play-Online-Spiel Dauntless offiziell angekündigt. Auf der PAX South, die am vergangenen Wochenende in San Antonio, Texas stattfand, konnten die Messebesucher den Titel bereits anspielen. Dazu hatte unter anderem ein Kollege der PC Gamer die Gelegenheit, der seine Eindrücke anschließend mit der Öffentlichkeit geteilt hat.

Dauntless wird bekanntlich so etwas wie ein Monster Hunter mit noch größerem Multiplayer-Fokus. Getestet werden konnte bei der PAX South unter anderem das Kampfsystem des MMOs, das dem Bericht zufolge sehr stark auf Kombos setzt. Eure Aktionen in den Gefechten verbrauchen Ausdauer, wie man es aus Spielen wie Dark Souls kennt. Außerdem dürfte es recht wichtig sein, den Attacken eurer Gegner durch geschickte Ausweichmanöver zu entgehen. All das verspricht also sehr flotte und actionreiche Kämpfe. Taktik soll dabei aber nicht zu kurz kommen: PC Gamer schreibt, dass ihr die verschiedenen Angriffe eures Charakters und die der großen „Behemoth“-Monster lernen und euch einprägen müsst, wenn ihr denn nicht zerfleischt werden wollt. Laut Polygon können die Auseinandersetzungen mit den riesigen Bestien gerne mal über 20 Minuten lang dauern.