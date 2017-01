Dark War: Tipps und Tricks für Einsteiger

Im free-to-play Fantasy-Spiel Dark War gibt es zwei verschiedene Begleiter-Arten: Reittiere und Kampftiere. Wie ihr euch sicher schon denken könnt, verwendet ihr Reittiere vor allem dafür, euch auf der Map deutlich schneller von A nach B zu bewegen. Sie lassen sich aufwerten und verändern mit jeder neuen Stufe ihre Attribute und ihr Aussehen. Darüber hinaus haben sie Einfluss auf die Status-Werte eures Charakters. Wenn ihr mehr Angriffskraft oder Verteidigung braucht, lohnt es sich, das Reittier auf eine neue Stufe zu bringen. So ähnlich funktioniert auch das Kampftier. Der Unterschied zwischen beiden Begleitern in Dark War besteht darin, dass das Kampftier euch in Schlachten begleitet und aktiv daran teilnimmt. Es hat Einfluss auf eure Attribute und verfügt über eine Spezialattacke, die euch für die Dauer des Kampfes mit dem Tier verschmelzen lässt. Dadurch erhaltet ihr zusätzliche Boni auf eure Werte.

Wie in jedem Rollenspiel solltet ihr auch in Dark War darauf achten, immer die bestmögliche Ausrüstung zu tragen. Das bedeutet nicht, dass ihr euch mit jedem Level-Aufstieg neue Waffen und Rüstungen zulegen müsst, aber ihr solltet hin und wieder nachsehen, ob es nicht noch passendere Ausrüstungsgegenstände gibt. Waffen, Rüstungen und Umhänge lassen sich mit Gold aufwerten. Das solltet ihr ebenfalls hin und wieder tun. Das gilt besonders für höhere Levels. Am Anfang lohnen sich die Upgrades noch nicht so sehr, weil ihr schneller levelt und deshalb schneller neue Rüstungen benötigt. Das Gold, das ihr in Upgrades steckt, bekommt ihr nicht zurück, wenn ihr die Ausrüstung verkauft. Deshalb lohnt es sich anfangs eher, komplett neue Sets zu besorgen. Wenn ihr es auf starke Waffen und Rüstungen abgesehen habt, solltet ihr Titanen herausfordern oder euch am Untergrundpalast versuchen. Dort findet ihr mit etwas Glück legendäre Gegenstände.

Viele Missionen in Dark War könnt ihr nur dann bestehen, wenn ihr Teil einer Gruppe seid. Titanen sind beispielsweise so stark, dass ihr alleine gegen sie kaum etwas ausrichten könnt. Ein Team hilft euch aber nicht nur bei Dungeons oder Bossen, sondern auch gegen kleinere Monster. Ihr erhaltet mehr Goldmünzen und Erfahrungspunkte, wenn ihr gemeinsam mit anderen Spielern durch die virtuelle Landschaft zieht und Monster niederstreckt. Eine gute Möglichkeit, andere Spieler kennenzulernen, sind Legionen. Wenn ihr Mitglied einer solchen Gilde seid, könnt ihr an Legion-Aktivitäten teilnehmen und profitiert von verschiedenen Boni, die euch stärker machen.

Quelle: Forum