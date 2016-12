Das kostenlose Browserspiel Dark Expanse hat zum Ende des Jahres nochmal etwas Neues für seine Fans zu bieten: Der Entwickler Deorc Enterprise hat die neue „Andromeda“-Galaxie in das Sci-Fi-Spiel eingeführt. Dabei handelt es sich um eine Welt für Einsteiger, die lieber PvE spielen wollen anstatt von anderen Spielern auseinandergenommen zu werden. Wenn ihr Kriege gegen andere Leute führen wollt und ein höheres Spieltempo bevorzugt, seid ihr in der „Black Eye“-Galaxie besser aufgehoben. Die bietet sozusagen das bekannte Erlebnis, was erfahrene „Dark Expanse“-Spieler kennen. Die Spielgeschwindigkeit ist hier viermal so hoch wie in der „Andromeda“-Galaxie.

Neben dieser Neuerung gibt es außerdem das „Gonzo Experience“-Event. Das findet nicht zum ersten Mal in Dark Expanse statt und ist im Grunde nichts anderes als ein „Double XP“-Ereignis. Für ein paar Tage verdient ihr in dem Strategiespiel die doppelte Menge an Siegpunkten, eure Ressourcen werden zweimal so schnell generiert und auch euer Prestige erhöht sich jeweils um das Doppelte. Wie lange das Event andauert, das hat Deorc Enterprise in der Pressemitteilung nicht verraten.

In Dark Expanse versucht ihr euch als Kommandant eurer eigenen Weltraumflotte einen Namen zu machen. Ihr erobert Planeten, baut Ressourcen ab, erforscht neue Technologien, entwickelt eure Raumschiffe weiter und bekriegt euch mit KI-gesteuerten Alien-Rassen oder eben anderen Spielern – je nachdem, für welche Galaxie ihr euch entschieden habt. Das alles findet in einer Welt mit 88.000 Sternen und mehr als 200.000 Planeten statt. Ihr habt die Wahl aus fünf spielbaren Rassen und 15 Schiffstypen. Das Spielgeschehen läuft übrigens in Echtzeit und nicht rundenbasiert ab.