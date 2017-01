Dark and Light: Das Housing im Survival-Spiel

Publisher Snail Games hat sich jüngst zu den Housing-Features in seinem Survival-Spiel Dark and Light geäußert.

Survival-Spiele liegen total im Trend. Das sieht man nicht zuletzt an dem Erfolg von Ark: Survival Evolved. Auch in diesem Jahr wird es wieder neue Vertreter geben, die um die Gunst der Spieler buhlen. Am 31. Januar startet Conan Exiles in den Early Access und irgendwann in diesem Jahr steht uns die Vorabfassung von Dark and Light ins Haus. Zu Letzterem gibt es nun neue Informationen: Der chinesische Publisher Snail Games hat sich zu den Housing-Features geäußert.

Wie in den Konkurrenztiteln werdet ihr euch auch in Dark and Light eine eigene Unterkunft zusammenzimmern können. Dabei fangt ihr natürlich nicht direkt mit einer prächtigen Steinfestung an, sondern beginnt erst mal ganz bescheiden mit einer Strohhütte. Später steigt ihr dann auf das stabilere Holz um, bevor ihr die Fähigkeiten erlernt, aus festem Stein ein Haus oder gar eine ganze Festung zu bauen. Aber das wird nicht das Höchste der Gefühle sein: Es ist sogar von magischen Materialien die Rede, die für die virtuellen Eigenheime genutzt werden können.