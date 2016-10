Crush Online: Action-MMO feiert offiziell Release

Crush Online

Nachdem erst im September die Open Beta des free-to-play MMOs Crush Online gestartet war, ist nun schon der offizielle Startschuss gefallen. Publisher GAMESinFLAMES hat heute bekanntgegeben, dass die Launch-Version ab sofort live ist. Ihr müsst euch nur auf der Webseite anmelden, den Client herunterladen und schon könnt ihr loslegen. Alternativ findet ihr das Spiel auch auf Steam. Crush Online ist zum Start in mehreren Sprachen verfügbar, unter anderem auf Deutsch. Großartige inhaltliche Neuerungen scheinen mit dem Release nicht einhergegangen zu sein, jedenfalls werden keine zusätzlichen Features genannt. Zum Start der offenen Beta im vergangenen Monat hatten die Entwickler noch einige neue Quests hinzugefügt.

Crush Online ist ein PvP-lastiges MMO mit leichtem MOBA-Anstrich. Es tobt ein langwieriger Krieg zwischen drei Fraktionen, in dem ihr fleißig mitmischt. Der MOBA-Charakter kommt von der Art, wie Kämpfe zwischen Spielern ablaufen, zustande, außerdem natürlich durch die Genre-typische Rollenverteilung der Figuren. Statt aber immer nur einzelne Matches zu absolvieren, versucht ihr Fortschritte im übergeordneten Krieg zu erzielen, Burgen zu erobern und sie auszubauen, um sie vor Feinden zu schützen. Jede Klasse in Crush Online kommt mit spezifischen Skills und Waffen-Sets, was für viel Spieltiefe und taktische Optionen sorgen soll.