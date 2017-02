Crossout: Fahrzeuge basteln wird einfacher

Per Update wurden zahlreiche Änderungen an den Strukturteilen in Crossout vorgenommen, um das System logischer zu gestalten.

Der Entwickler Targem Games hat schon oft an der Balance der Waffen in dem kostenlosen Actionspiel Crossout gewerkelt. Nun hat sich das Team aus Russland einem anderen Bereich gewidmet, nämlich dem Schadenssystem und damit den Strukturteilen der Fahrzeuge, die ihr euch selber in dem Multiplayer-Titel zusammenbastelt. Für Neueinsteiger sei es bislang viel zu schwierig gewesen, ein widerstandsfähiges Fahrzeug zu bauen, ohne dabei auf Anleitungen im offiziellen Forum zurückgreifen zu müssen. Also will Targem Games das System vereinfachen beziehungsweise logischer gestalten.

Ziel der Änderungen ist es, dass ihr mehr Durchblick habt und leichter erkennt, wie ihr ein schnelles oder ein schweres Fahrzeug oder ein Allround-Exemplar in Crossout konstruiert. Außerdem sollen die Unterschiede zwischen den Strukturteilen der einzelnen Fraktionen größer ausfallen. Die „Lunatic Grills“ zum Beispiel wurden fundamental umgestaltet, die meisten Exemplare haben die Eigenschaft, Schaden zu absorbieren, verloren, weil die Fahrzeuge der Lunatics bald eigene gepanzerte Bauteile erhalten sollen.