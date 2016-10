Crossout: Die deutschen Ritter kommen!

Eigentlich ist das kostenlose Multiplayer-Actionspiel Crossout von Gaijin E ntertainment (War Thunder) und Targem Games in der Endzeit angesiedelt, doch mit dem neuen Update auf die Version 0.3.7 kommt zumindest ein klein wenig Mittelalter-Flair in die postapokalyptische Welt hinein. Denn im Mittelpunkt der Aktualisierung steht das sogenannte „Knight Riders“-Event. Drei Wochen lang könnt ihr mit den „Knechten“ handeln. Das sind Deutsche, die unter der Führung ihres Anführers Martin eine Expedition durch das Land von Crossout machen. Und dabei fahren sie mit einem großen Wagenzug, der uns einfach an Ritter denken lässt, durch die Gegend.

Die „Knechte“ haben jede Menge neue Bauteile für eure Fahrzeuge im Angebot. Dazu gehören Räder, neue Deko-Elemente und als Highlight eine riesige Armbrust. Um mit den Leuten Handel treiben zu können, braucht ihr jedoch deren eigene Währung: Taler. Die verdient ihr während des Events in Gefechten und für das Abschließen von Missionen. Und damit ihr dabei auch gleich etwas Neues zu sehen bekommt, haben die Entwickler Crossout um eine frische Karte erweitert. Auf „Fortress“ ist der Name Programm, denn hier kämpft ihr zwischen den Ruinen eines alten Schlosses und verlassenen Bunkern der späten Moderne um ein Fort. Diese Festung steht an einer taktisch idealen Stelle, da man von dort aus die ganze Gegend überblicken kann.