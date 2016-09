Crossout

Crossout, die Mischung aus Mad Max und Pimp My Ride, befindet sich weiterhin in der geschlossenen Testphase und die Entwickler schrauben unentwegt hinter den Kulissen. Mit dem nun veröffentlichten Update haben die Macher eine Menge Änderungen am Spielverlauf vorgenommen. Im neuen Spielmodus Free for All pfeift ihr auf Teamgeist und Mannschaftsunterstützung. Jeder ist sich selbst der Nächste, denn es geht einzig und allein darum, am schnellsten zehn Kills einzusammeln. Sterbt ihr selbst, ist das kein Problem. Solange das Spiel läuft, könnt ihr immer wieder einsteigen und weitermachen.

Das Crafting hat ebenfalls ein paar Verbesserungen spendiert bekommen. Habt ihr drei identische Gegenstände, seid ihr in der Lage, diese miteinander zu verschmelzen, um eine deutlich aufgemotztere Version zu erhalten. Entweder wird dann die Primäreigenschaft gepimpt oder ihr bekommt einen vollkommen neuen Nebeneffekt, beispielsweise dass sich bei einem Treffer eure Munitionsreserven auffüllen. Dieses neue Fusionssystem bezieht sich nicht nur auf Waffen, sondern inkludiert andere Bauteile und Farben.