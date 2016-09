Cooking Fever: Marke von 100 Millionen Downloads geknackt

Cooking Fever

Das kostenlose Mobilegame Cooking Fever erfreut sich großer Beliebtheit, sehr großer sogar. Das Entwicklerteam hat bekannt gegeben, dass das Zeitmanagement-Spiel satte 100 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Dazu habe vor allem die Veröffentlichung im Juni auf den asiatischen Märkten, also in China, Japan und Südkorea, beigetragen. Im „Reich der Mitte“ hat es der Titel in die Top 50 der Spiele-Download-Charts in iTunes geschafft, in Südkorea und Japan sogar in die Top 10 im Appstore von Apple.

Außerdem ist Cooking Fever vor nicht allzu langer Zeit als App im Windows Store für den PC erschienen. Um Spieler langfristig zu binden, sind darüber hinaus immer wieder neue Inhalte veröffentlicht worden. Das ist schließlich auch notwendig, wenn ein Mobilegame über mehrere Jahre hinweg seine Community bei der Stange halten soll. Cooking Fever ist mittlerweile seit zwei Jahren auf dem Markt. Seitdem ist die Anzahl der verfügbaren Restaurants, die ihr im Verlauf eurer Karriere freischaltet, von 5 auf 16 Stück gestiegen. Zuletzt hatten die Entwickler ein Update veröffentlicht, mit dem ein Alpenresort als neuer Ort hinzugefügt wurde. Dort findet ihr natürlich auch ein frisches Restaurant: einen BBQ-Grill.