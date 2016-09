Cooking Fever: Spezialitäten vom Grill im Alpenresort

Öfter mal was Neues – das ist die Devise im kostenlosen Mobilegame Cooking Fever. Im anstrengenden Alltag eines Meisterkochs kann ein bisschen Abwechslung ja auch nicht schaden. Nun ist ein neues Update für das Restaurantspiel erschienen, das euch in schwindelerregende Höhen befördert.

Cooking Fever

Ihr habt ab sofort nämlich die Möglichkeit, Gäste in einem idyllischen Alpenresort mit leckeren Kreationen zu verwöhnen. Das neue Restaurant „Räuchergrill“ ist, wie der Name schon vermuten lässt, nicht unbedingt erste Anlaufstelle für Veganer, denn das Gasthaus ist bekannt für seine leckeren Fleischgerichte und Würstchen. Dazu noch ein Glas erfrischendes Ginger-Ale und schon sind die Strapazen des Tages vergessen. Da sich das neue Restaurant in Cooking Fever in den Alpen befindet, handelt es sich bei vielen hungrigen Gästen um Wintersportler, die viel Energie brauchen, um auch am nächsten Tag wieder fit den Abhang hinabzudüsen.

Natürlich erwarten euch im „Räuchergrill“ spannende neue Herausforderungen, wenn ihr versucht, alle Gäste mit Essen zu versorgen, bevor sie entnervt das Weite suchen. Je besser euer Zeitmanagement in der Küche, desto lauter klingelt die Kasse.

Mittlerweile gibt es in Cooking Fever schon über 16 unterschiedliche Locations für Meisterköche sowie mehr als 400 leckere Gerichte. Das Spiel – inklusive des neuen Updates - ist kostenlos für Android und iOS verfügbar.

