Heute startet die zweite Saison auf dem Veteranenserver des kostenlosen Strategiespiels Command & Conquer Tiberium Alliances. Um 15 Uhr geht es los auf dem neuen Server, denn die Entwickler haben sich dazu entschieden, die neue Spielzeit nicht auf dem alten zu starten. Für euch ändert sich dadurch aber nicht allzu viel. Ihr startet in der frischen Welt, entscheidet euch für eine Fraktion und beginnt auf Stufe 45 damit, eure Armee aufzubauen. Dabei werden sämtliche Spielerdaten direkt auf den neuen Server übertragen und ihr übernehmt auch eure Legacy-Punkte. Die müsst ihr euch also nicht wieder komplett erspielen.

Spielerisch wird es mit den dynamischen Hubs eine Änderung im Vergleich zur Vorsaison in Command & Conquer Tiberium Alliances geben. Je näher ein Hub der Mitte der Karte ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zwischen aktivem und inaktivem Zustand wechselt. Das geschieht zufällig. Ist er inaktiv, bringt er keine Veteranenpunkte. Im aktiven Status sorgt er dafür, dass Wächterbasen an allen Hub-Plätzen spawnen. Durch diese Änderung soll vor allem gegen Ende der Saison mehr Spannung geboten sein. Die Spielzeit wird wieder drei Monate dauern. Bis März könnt ihr euch also im Kampf um die Gebiete der „C&C Tiberium Alliances“-Welt beweisen und Veteranenpunkte sammeln, um am Ende ganz oben in der Rangliste zu stehen.

Quelle: offizielle Webseite