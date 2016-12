Gestern endete die erste Saison auf dem Veteranenserver des kostenlosen Strategiespiels Command & Conquer Tiberium Alliances. Doch wenn eine Spielzeit endet, steht die nächste schon vor der Tür. Und genau so ist es auch in diesem Fall: Der Entwickler gab bekannt, dass Saison 2 am 16. Dezember um 15 Uhr starten wird. Dabei wird der aktuelle Veteranenserver jedoch nicht zurückgesetzt, sondern ein neuer Server eröffnet. Der alte bleibt vorerst noch bestehen, so dass ihr dort weiterspielen könnt. Allerdings sammelt ihr dabei natürlich keinerlei Veteranenpunkte mehr. Wann der erste Veteranenserver abgeschaltet wird, ist nicht bekannt.

Die Leistungen der Spieler werden in der neuen Ruhmeshalle von Command & Conquer Tiberium Alliances festgehalten. Dort findet ihr zum einen die Saisonübersicht, in der jeweils die siegreiche Allianz jeder einzelnen Saison gelistet ist. Somit ist die Liste aktuell noch nicht sonderlich lang, da ja erst eine Spielzeit hinter uns liegt, aber sie wird in der Zukunft natürlich wachsen. Interessanter ist da schon jetzt die Rangliste der „Most Valuable Players“. Hier sind die Spieler mit den meisten Veteranenpunkten aufgelistet, wobei das Ganze saisonübergreifend ist. Der Spieler, der also in allen Spielzeiten die meisten Punkte gesammelt hat, thront hier auf dem ersten Platz.

Sobald das neue Forum von Command & Conquer Tiberium Alliances online ist, findet ihr dort übrigens eine permanente Rangliste für die Allianzen, die genauso funktioniert wie die MVP-Liste. Das Entwicklerteam arbeitet auch daran, einen Ort im Spiel zu finden, wo sich diese Rangliste gut integrieren lässt.