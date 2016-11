Combat Arms: Operation Janus ist gestartet

Combat Arms

11 Jahre ist es her, dass der First-Person-Shooter Combat Arms das Licht der Welt erblickt hat. Seitdem hat sich eine Menge in diesem Genre getan und damit das Spiel aus dem Hause Nexon weiterhin in der Gunst der Nutzer beliebt bleibt, müssen von Zeit zu Zeit Dinge überarbeitet und an den aktuellen Zeitgeist angepasst werden.

Spielebetreiber Nexon hat aus diesem Grund heute die Operation Janus gestartet. Der Umbau des Spiels beinhaltet sowohl eine Generalüberholung der Grafik als auch ein neues Matchmaking sowie einige Veränderungen am User Interface. Unter anderem wird es nach Abschluss der Arbeiten möglich sein, seine eigenen Shortcuts anzulegen und direkt mit nur zwei Klicks ins Spiel einzusteigen. Combat Arms bekommt also einen komplett neuen Anstrich, sowohl "unter der Haube" also auch von außen.