Das Actionspiel Cloud Pirates dreht sich zwar um fliegende Piratenschiffe, erinnert spielerisch aber stark an World of Tanks . Ob das Konzept aufgehen kann, haben wir in der Closed Beta überprüft.

Der russische Entwickler Allods Team ist eigentlich für seine Online-Rollenspiele bekannt. Mit dem Erstlingswerk Allods Online und Skyforge hat das Studio bewiesen, dass es was auf dem Kasten hat. Nun versucht es sich erstmals an einem Actionspiel: Mit Cloud Pirates will Allods Team all diejenigen ansprechen, denen World of Tanks und Co zu realistisch sind – sowohl was das Spielerische als auch die Optik und das Szenario betrifft. Das mag jetzt erst mal komisch klingen. Schließlich würde niemand auf die Idee kommen, ein Panzerspiel mit einem Titel zu vergleichen, in dem mit fliegenden Piratenschiffen gekämpft wird. Doch wenn wir Cloud Pirates und World of Tanks mal rein auf ihre Grundmechaniken reduzieren, entdecken wir in der Closed Beta des neuen Spiels von Allods Team viele Gemeinsamkeiten.

Wo es Schätze gibt, sind Piraten nicht fern

Aber fangen wir von vorne an: Was ist eigentlich die Hintergrundgeschichte von Cloud Pirates? Diese Frage ist schnell beantwortet, denn der Actiontitel spielt in der Welt von Allods Online, die einst aufgrund einer großen Katastrophe in vielen Einzelteile zerlegt wurde. Diese schwebenden Inseln treiben durch den Astralraum und damit die Bevölkerung umherreisen kann, wurden eben die fliegenden Schiffe entwickelt. Nun beherbergen die vielen Inseln auch zahlreiche wertvolle Schätze. Und die ziehen nun mal Piraten an. Schon haben wir das Hintergrundszenario für actionreiche Multiplayer-Schlachten.