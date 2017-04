Noch befindet sich das Multiplayer-Actionspiel Cloud Pirates im Early Access. Wer an den Online-Gefechten teilnehmen will, muss sich eines der drei Gründerpakete kaufen oder bis zum 19. April warten. Denn dann erscheint der Titel offiziell für den PC. Und weil Cloud Pirates von Anfang an als Free-to-Play-Spiel geplant war, wird der Download über die offizielle Webseite oder Steam kostenlos sein.

Passend zum Release wird es ein Update mit neuen Inhalten geben. Die sogenannte „Stronghold“-Aktualisierung liefert die Festungen für Bruderschaften, also die Gilden in Cloud Pirates, und den passenden Spielmodus, in dem ihr euch Belagerungsschlachten liefert. Doch das ist noch nicht alles: HInzu kommt zum Beispiel die Möglichkeit, dass ihr eure Schiffskonfiguration direkt vor oder sogar während einer Partie anpassen könnt. Zudem werden mächtige Verbrauchsgegenstände eingeführt, die euch für kurze Zeit stärker machen.