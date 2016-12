Cloud Pirates: Dritte Closed Beta gestartet - Keys gibt's hier!

Publisher My.com und der russische Entwickler Allods Team haben den Startschuss für die dritte Closed Beta des kostenlosen Actionspiels Cloud Pirates abgegeben. Ab sofort dürfen diejenigen, die einen Betakey ergattert oder sich eines der Gründerpakete gekauft haben, wieder auf die Server und an spannenden Luftschlachten mit fliegenden Piratenschiffen teilnehmen.

Für die dritte Testphase haben sich die Entwickler natürlich ins Zeug gelegt, um neue Features präsentieren zu können. So bietet die neue Version von Cloud Pirates beispielsweise ein umfangreiches Fortschrittsystem, das für mehr Langzeitmotivation sorgen dürfte. Außerdem haben die Game Designer weitere Modifikationen für alle Schiffe eingebaut, so dass ihr eure Vehikel nun noch mehr an euren Spielstil anpassen könnt. Darüber hinaus ist in der dritten Closed Beta von Cloud Pirates das Crew-System verfügbar. Wer schon mal World of Tanks oder vergleichbare Titel gespielt hat, dem wird das Ganze bekannt vorkommen: Es gibt verschiedene Crew-Mitglieder, die ihr auf euren Schiffen einsetzen könnt und die die Werte der Kähne verbessern. Auf diese Weise lassen sich zum Beispiel die Schwächen von Schiffen ausgleichen.

Passend zum Start der neuen Beta, die am 2. Januar enden wird, hat My.com auch einen frischen Trailer zu Cloud Pirates veröffentlicht. Das Video ist zwar recht kurz, zeigt aber ein paar Spielszenen und die Neuerungen von Beta Nummer 3. Und wenn ihr nun auf den Geschmack gekommen seid und den Titel unbedingt spielen wollt, haben wir eine gute Nachricht für euch: Wir haben noch ein paar Betakeys übrig. Wenn ihr einen haben wollt, bitte hier entlang!