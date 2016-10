Cloud Pirates

Der russische Entwickler Allods Team (Skyforge) und Publisher My.com haben den Starttermin für die erste Closed Beta des neuen Actionspiels Cloud Pirates bekannt gegeben: Am 18. Oktober kann der Multiplayer-Spaß beginnen, sofern ihr denn einen Zugang zur Testphase bekommt. Was ihr dafür tun müsst? Nun, zum einen könnt ihr euch natürlich auf der offiziellen Webseite für die Beta registrieren. Mit ein bisschen Glück bekommt ihr dann einen Beta Key, der euch die Teilnahme am Test ermöglicht. Wollt ihr auf jeden Fall dabei sein, greift ihr zu einem der Gründerpakete, die ab sofort zum Verkauf stehen.

Die günstigste Variante, das „Paket des Navigators“, gibt es zum Preis von 8,99 Euro. Damit erhaltet ihr garantierten Betazugang, sieben Tage Premiumzeit in Cloud Pirates, Rubine im Wert von 5 Euro, eine spezielle Gründer-Piratenflagge, passende Piratenportraits und -frames sowie den Forentitel „Gründer“. Wer noch etwas mehr Geld für das „Paket des Kapitäns“ (26,99 Euro) oder gar das „Paket des Admirals“ (derzeit reduziert von 53,99 Euro auf 35,98 Euro) ausgibt, freut sich über mehr Premiumzeit, Rubine und weitere Extras. Dazu gehören Elite-Schiffe, spezielle Segel ab Release des Spiels oder mehr Platz für Schatzkarten. Außerdem umfassen alle Gründerpakete Zugang zum Early Access: Wenn sich Cloud Pirates also irgendwann der Fertigstellung nähert, werdet ihr als „Gründer“ vorzeitig spielen können.