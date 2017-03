Cloud Pirates: Gründerpaket schnappen und als gefürchteter Kapitän durchstarten!

Um ein Paket abzustauben, müsst ihr flott eure E-Mail-Adresse in das entsprechende Feld eintragen und schon landet ein Code für das Paket des Navigators in eurem Postfach:

Nicht nur frische Luft weht ersten Spielern in Cloud Pirates um die Ohren, auch einige Kanonenkugeln dürften sich zur kühlen Brise dazugesellen. Im neuen MMO von Allods Team und Publisher My.com ( Skyforge ) stehen nämlich actionreiche Luftschlachten an der Tagesordnung.

Das Gründerpaket beinhaltet nicht nur den Zugang zur Early-Access-Phase, sondern auch einen weiteren Einladungscode, 7 Tage Premiumzeit für mehr Erfahrung und Gold, 750 glitzernde Rubine, eine schicke Gründer-Piratenflagge sowie einen speziellen Forentitel. Damit startet ihr in Cloud Pirates gleich durch, zeigt gemeinsam mit eurer Crew in spannenden Luftschlachten, was in euch steckt, verziert eure Rivalen mit Augenklappen, Hakenhänden und Holzbeinen und seht zu, wie ihre Schiffe Stück für Stück zerfallen.