Cloud Pirates: Wir verlosen Keys für die Closed Beta!

Cloud Pirates

Heute beginnt die erste Closed Beta des kostenlosen Multiplayer-Actionspiels Cloud Pirates von Entwickler Team Allods und Publisher My.com. Bis zum 24. Oktober haben diejenigen, die einen Key erhalten oder sich eines der Gründerpakete gekauft haben, die Möglichkeit, an den Luftschlachten teilzunehmen.

Falls ihr noch keinen Zugang zur Closed Beta von Cloud Pirates haben solltet, haben wir eine frohe Botschaft für euch. Wir verlosen insgesamt 100 Keys für die Testphase. Ihr müsst dafür auch gar nicht viel tun: Tragt einfach eure E-Mail-Adresse in das untenstehende Feld ein. Dabei gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wir verteilen die Codes, solange der Vorrat reicht. Der Beta Key für Cloud Pirates landet nach kurzer Zeit in eurem E-Mail-Postfach, also schaut am besten gleich mal nach!