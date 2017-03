Clash Royale: Jetzt mit Ligasystem und Clankämpfen

Ab sofort könnt ihr euch in Clash Royale in einem Ligasystem beweisen. Außerdem erwarten euch in Kürze Clankämpfe und neue Karten.

Der finnische Entwickler Supercell erfreut die Fans seines kostenlosen Mobilegames Clash Royale mit einem umfangreichen Update. Diesmal gibt es nicht bloß Balancing-Änderungen, sondern viele neue Inhalte. Im Vordergrund steht das neue Ligasystem. In die unterste Spielklasse kommt ihr, sobald ihr 4.000 Trophäen errungen habt. Erst dann könnt ihr euch in den insgesamt neun Ligen immer weiter hochkämpfen. Jeden Monat startet eine neue Saison, mit der das Ganze wieder zurückgesetzt wird. Abhängig von der höchsten Liga, die ihr erreicht habt, erhaltet ihr eine Belohnung in Form der neuen Auswahltruhen. Deren Besonderheit ist eben, dass ihr mehrere Karten zur Auswahl bekommt. Ihr könnt euch also euren Preis selber aussuchen.

Die kommenden Karten Mit den Clankämpfen bietet das aktuelle Update für Clash Royale zudem einen neuen Spielmodus. Wie der Name es bereits verrät, kämpft ihr hier zusammen mit euren Clanmitgliedern gegen andere Spielergruppierungen. Das Ganze ist jedoch kein permanent spielbarer Modus, sondern wird nur an bestimmten Tagen verfügbar sein. Das erste Clankampf-Event findet am 24. März statt. Des Weiteren erwarten euch bald neue Karten in Clash Royale. Ab dem 24. März ist die Banditin, eine legendäre Karte, verfügbar. Bereits am 17. März habt ihr die Chance, sie euch in der passenden Auswahlherausforderung zu sichern. Weitere Blätter, die in naher Zukunft erscheinen sollen, sind die Nachthexe, die Fledermäuse, und die Karte namens „Heilung“. Hierfür gibt es aber noch keine Termine. Zu guter Letzt bietet das Update für Clash Royale noch eine neue Arena, die ihr ab 3800 Trophäen freischaltet, und ein paar kleinere Verbesserungen. Zum Beispiel tragen Kronen, die ihr in Herausforderungen gewinnt, ab sofort zum Erreichen der Clan- und Kronentruhen bei. Quelle: offizielle Webseite