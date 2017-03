Clash Royale: Zeitlich begrenzte Auswahlherausforderung

Der finnische Entwickler Supercell hat sich mal wieder einen neuen Spielmodus für sein kostenloses Mobilegame Clash Royale, den kurzweiligen Ableger des Download-Hits Clash of Clans , einfallen lassen. Dabei handelt es sich um die sogenannte Auswahlherausforderung. Das Besondere an dieser Variante ist die Tatsache, dass ihr euer Deck nur zur Hälfte selbst zusammenstellt. Die restlichen Karten werden nämlich von eurem Gegenspieler ausgesucht. Umgekehrt dürft ihr aber auch wählen, was für Blätter euer Konkurrent bekommen soll.

In der Auswahlherausforderung ist jede Karte, die es in Clash Royale gibt, freigeschaltet. Es spielt also keine Rolle, welche Blätter ihr euch in dem Strategiespiel bereits erspielt habt und welche nicht. Ihr könnt in dem Modus auch Karten im Deck haben, die ihr eigentlich noch gar nicht besitzt.

Die Auswahlherausforderung in Clash Royale gibt es in zwei verschiedenen Varianten: der klassischen und der großen. Die Teilnahme an der ersten Fassung ist kostenlos, Letztere kostet euch eine kleine Gebühr. Wenn ihr den neuen Modus in Clash Royale spielen wollt, solltet ihr euch damit nicht zu viel Zeit lassen: In Testspielen ist er von heute an bis zum 6. März spielbar, im Herausforderungsmodus geht es erst morgen los. Aber auch hier endet der Spaß bereits am kommenden Montag.

Quelle: offizielle Webseite