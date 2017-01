Clash Royale: Die „Double Elixir“-Herausforderung ist zurück

In Clash Royale dürft ihr euch wieder an der "Double Elixir"-Herausforderung versuchen, bei der ihr doppelt so schnell Elixier bekommt, um mehr hochstufige Karten ausspielen zu können.

In dem kostenlosen Mobilegame Clash Royale benötigt ihr Elixier, um in den Online-Gefechten gegen andere Spieler eure Einheiten zu beschwören oder Zauber zu wirken. Diese Energiequelle regeneriert sich im Verlauf der Zeit automatisch. Wem die 2,8 Sekunden, die es braucht, um einen Elixierpunkt zu erhalten, zu lang sind, wird mit der „Double Elixir“-Herausforderung gut bedient. Denn die bietet genau das, was der Name verspricht. Die Regenerationszeit für Elixier wird um die Hälfte gesenkt, ihr bekommt also doppelt so schnell die vollen zehn Elixierpunkte wie in den normalen Matches in Clash Royale.

Die „Double Elixir“-Herausforderung gibt es nicht zum ersten Mal in dem Strategiespiel des finnischen Entwicklers Supercell. Diesmal hat sich aber ein bisschen was geändert. So habt ihr in der aktuellen Variante keinen kostenlosen Versuch, wie es beim letzten Mal der Fall war. Dafür wurde die Teilnahmegebühr um die Hälfte reduziert. Wollt ihr die Challenge spielen, kostet euch das also nur noch 50 statt 100 Juwelen.