Clash Royale: Events im Dezember, neue Karten Anfang 2017

Der finnische Entwickler Supercell hat ein neues Update für sein kostenloses Mobilegame Clash Royale veröffentlicht, das einige Verbesserungen im Gepäck hat. Die wohl größte Neuerung ist der „Epische Sonntag“: Fortan habt ihr jeden Sonntag die Möglichkeit, epische Karten zu spenden und auch selber anzufragen. Außerdem kosten Blätter dieser Kategorie ab sofort weniger. Und dann enthalten epische Truhen nun mehr Inhalt. Die Menge hängt aber auch davon ab, wie weit nach oben ihr euch in der Arenakette gespielt habt.

Des Weiteren gibt es noch Balancing-Änderungen an diversen Karten von Clash Royale und einige kleinere Optimierungen. Beispielsweise werden euch nach dem Öffnen einer Truhe nun immer alle Inhalte auf einen Blick angezeigt. Viel interessanter sind aber eigentlich die Dinge, die euch erst in der nahen Zukunft in Clash Royale erwarten. So wird es in diesem Monat noch satte drei Events in dem Strategiespiel geben.