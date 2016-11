Clash Royale: Event-Herausforderung und neue Karten

Der finnische Entwickler Supercell hat ein neues Update für sein kostenloses Mobilegame Clash Royale veröffentlicht, mit dem auch eine "Sonderereignis-Herausforderung" gestartet ist: der sogenannte Königspokal. Der ist zeitlich begrenzt und hat besondere Regeln. Ihr könnt kostenlos daran teilnehmen, außerdem gibt es am 6. November einen passenden Livestream auf YouTube.

Aber was hat das frische Update für Clash Royale zu bieten, was auch dauerhaft im Spiel bleibt? Da wären zum Beispiel vier neue Karten, die allerdings erst nach und nach ihren Weg in das Multiplayer-Spiel finden werden. Die Karte „Tornado“ wird ab dem 11. November verfügbar sein. Alle zwei Wochen sollen dann die anderen Blätter folgen.