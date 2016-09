Clash Royale: Megalakai und große Herausforderungen in Sicht

Clash Royale

Supercell hat einen Einblick in das kommenden Update von Clash Royale gewährt. Sobald der finnische Publisher die Aktualisierung eingespielt hat, dürft ihr euch unter anderem über ein paar neue Schatzkisten freuen, die mit etwas Glück eine legendäre Karte einer beliebigen Arena oder nur epische Karten enthalten. Dazu wird es neue Karten wie etwa den Megalakai geben. Damit aber nicht genug. Zukünftig ist geplant, dass alle zwei Wochen mindestens eine neue Karte veröffentlicht wird. Passend dazu findet ihr im Shop spezielle Angebote basierend auf den neuen Karten und Truhen.

Zudem schraubt Supercell an der Mehrspielerkomponente von Clash Royale. Bald wird es euch möglich sein, einen Freund von eurer Freundesliste zu einem Testspiel herauszufordern. Wer möchte, kann sich sogar Spiele seiner Freunde ansehen, denn eine Zuschauerfunktion steht ebenfalls auf der Liste der neuen Features. Darüber hinaus seid ihr bei in der Lage, an weiteren Turnierarten teilzunehmen: Herausforderungen, Klassische Herausforderungen und große Herausforderungen. Je nachdem, für welche der drei neuen Arten ihr euch entscheidet, könnt ihr verschiedene Belohnungen einsacken, aber dafür müsst ihr natürlich ein wenig etwas investieren und Talent beweisen. Bei einer normalen Herausforderungen sahnt ihr den großen Preis nach 12 Siegen ab, allerdings seid ihr nach drei Niederlagen ausgeschieden.