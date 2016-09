Clash of Kings: Alle Infos zum Drachen

Clash of Kings

Drachen spielen im kostenlosen Mobilegame Clash of Kings an verschiedenen Stellen eine Rolle. Eine Möglichkeit, einem der Fabelwesen zu begegnen, ist die Drachen-Kampagne. Dabei handelt es sich um eine Allianz-Mission, die ihr unten rechts in eurem Imperium findet. Bevor ihr euch gemeinsam mit Verbündeten der Herausforderung stellen könnt, müsst ihr euch anmelden und bestimmte Bedingungen erfüllen. Eure Gilde muss seit mindestens zwei Wochen bestehen und sich in den Top 50 befinden. Im Drachenkampf selbst geht es darum, Gebäude einzunehmen. Je mehr ihr erobert, desto mehr Punkte erhaltet ihr und desto wertvoller fallen eure Belohnungen am Ende aus. Ihr gewinnt dabei in Clash of Kings unter anderem VIP-Punkte, Waffen, Rüstungen und Gold.

Darüber hinaus könnt ihr euch in Clash of Kings eine Art Haus-Drachen halten. Über die Schaltfläche unten rechts gelangt ihr zu einer speziellen Ansicht. In der Mitte befindet sich ein Herz, rechts und links davon sind jeweils zwei Buttons. Euer Drache funktioniert wie eine Art Tamagotchi. Eure Aufgabe ist es, euch um ihn zu kümmern, im Gegenzug bringt er euch Geschenke und unterstützt euch im Kampf. Euer Schützling verfügt über 100 Lebenspunkte. Wenn sie komplett gefüllt sind, ist er zufrieden und fühlt sich wohl. Je leerer die Leiste ist, desto unzufriedener wird er und desto mehr verlieren seine Geschenke an Wert. Ihr solltet also dafür sorgen, dass die Anzeige möglichst voll ist.