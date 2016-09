Clash of Kings

Das mit Abstand wichtigste Gebäude in Clash of Kings ist eure Burg. Sie bildet den Kern eures Imperiums und dient dazu, Gebäude freizuschalten und zu bauen. Nur wenn ihr die Burg regelmäßig upgradet, bekommt ihr Zugriff auf neue Bauwerke und Einheiten. Wie in den meisten Strategiespielen befindet sich eure Burg zu Beginn auf Stufe 1. Das Maximal-Level beträgt 30. Um das zu erreichen, benötigt ihr vor allem viele Rohstoffe und jede Menge Geduld.

Die zweite und dritte Stufe sind schnell erreicht. Für beide Level benötigt ihr lediglich einmal 2.800 Holz und Nahrung und danach noch einmal 3.920 von beidem. Ab der vierten Stufe müsst ihr für fast jede weitere Aufwertung eine bestimmte Bedingung erfüllen. Wollt ihr eure Burg beispielsweise auf Level 4 aufwerten, müsst ihr das Sägewerk vorher auf Stufe 16 bringen. Ihr solltet in Clash of Kings selbstverständlich nicht nur eure Burg ausbauen, sondern auch immer alle anderen Gebäude nachziehen. Bis ihr die Ressourcen für euer Hauptgebäude zusammen habt, dauert es ohnehin eine gewisse Zeit. Wenn ihr sie dafür nutzt, euren Acker, das Sägewerk oder andere wichtige Bauwerke zu verbessern, erfüllt ihr nicht nur schneller die Bedingungen für die nächste Stufe, sondern sammelt außerdem automatisch deutlich mehr Rohstoffe. Bis Stufe 10 benötigt ihr in Clash of Kings lediglich die Ressourcen Nahrung und Holz. Ab Level 11 braucht ihr außerdem Eisen und ab Stufe 16 kommt Mithril hinzu.