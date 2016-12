Wer sich halbwegs auf dem Markt der Mobilegames auskennt, dem wird Clash of Clans definitiv ein Begriff sein. Das kostenlose Strategiespiel des finnischen Entwicklerstudios Supercell gehört schließlich zu den weltweit erfolgreichsten Titeln und hat mit Clash Royale im Frühling dieses Jahres sogar noch einen Ableger mit Sammelkartenspieleinschlag erhalten, der sich ebenfalls gut auf dem Markt behauptet. Da ist es keine große Überraschung, dass das Team aus Helsinki die Marke noch weiter ausbauen möchte und sich dabei nicht nur auf Spiele begrenzt.

Seit gestern sind auf YouTube zwei Folgen der Comedy- beziehungsweise Zeichentrickserie „CLASH-A-RAMA!“ verfügbar. In den jeweils knapp zehn Minuten langen Episoden dreht sich alles um die bekannten Figuren aus Clash of Clans und Clash Royale. So begleitet ihr zum Beispiel den Schweinereiter Frank dabei, wie er aufgrund großen Hungers ein Bein seines Reittiers verspeist und nun aber gerne wieder auf dessen Rücken in den Kampf ziehen würde. Vielleicht kann ihm ja ein Bauarbeiter dabei helfen, eine Lösung für dieses Problem zu finden.

Für „CLASH-A-RAMA!“ hat sich Supercell keine unerfahrenen Leute gesucht, die die Serie produzieren. Für beiden Folgen waren Regisseure verantwortlich, die beide schon an Episoden der Serien „Futurama“ und „Drawn Together“ mitgearbeitet haben. Einer von ihnen, Edmund Fong, war außerdem an den Kinohits „Die Simpsons: Der Film“ und „Shrek – Der tollkühne Held“ als Story Artist beteiligt. Wenn ihr euch selber einen Eindruck von „CLASH-A-RAMA!“ verschaffen wollt, könnt ihr das im Folgenden tun. Die erste Episode haben wir unterhalb dieser Zeilen eingebettet, die zweite Folge findet ihr auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Clash of Clans.