Clash of Clans: Neues Update für bessere Luftkämpfe

Das ist aber noch längst nicht alles: Der zwölfte Level der Mauer (ebenfalls auf Rathaus-Level 11) liefert euch in Clash of Clans fortan 25 Mauerstücke mehr, wodurch ihr bessere Verteidigungsoptionen habt. Der Rest der Änderungen betrifft einige der Einheiten, die laut Supercell bislang zu selten von den Spielern eingesetzt wurden. Das wäre zum einen der Schweinereiter, dessen Trefferpunkte auf den Levels 5 bis 7 erhöht wurden. Auch der Tunnelgräber darf sich über mehr Lebensenergie freuen – und das sogar auf allen Stufen.

Das kostenlose Mobilegame Clash of Clans vom finnischen Entwickler Supercell hat mal wieder ein neues Update erhalten, das sich dem Thema Balancing widmet. Diesmal ging es dem Studio aus Helsinki vor allem darum, die Luftgefechte auf dem elften Rathaus-Level weiterzuentwickeln. Also haben sie die Luftabwehr um einen neunten Level erweitert sowie die Kosten und die Dauer für deren Upgrades verringert.

Supercell will mit regelmäßigen Balancing-Updates sicherstellen, dass Clash of Clans jederzeit fair ist.

Im Fall des Drachen und des P.E.K.K.A. hingegen hat Supercell den Schaden erhöht. Die fliegende, feuerspeiende Echse teilt somit auf den Levels 4 bis 6 mehr aus, der Krieger in der dicken Metallrüstung ist auf den Stufen 3 bis 5 stärker geworden. Zu guter Letzt haben die Game Designer von Clash of Clans noch an der Hexe gearbeitet, deren Beschwörungshäufigkeit erhöht wurde. Dadurch ruft sie fortan öfter Skelette herbei, die sich für sie in den Kampf stürzen.

Supercell hat obendrein schon das nächste Update angekündigt, ohne jedoch großartig etwas über dessen Inhalte zu verraten. Fest steht aber, dass diese Aktualisierung für Clash of Clans einen ganzen Batzen an Neuerungen beinhalten soll. Ein Release-Datum haben die Verantwortlichen noch nicht genannt. Sobald es mehr Details gibt, erfahrt ihr das natürlich bei uns.

