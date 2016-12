Mit dem Winter-Update nimmt Entwickler Supercell einige Änderungen am Balancing von Clash of Clans vor und führt das neue Ereignismenü ein.

In dem kostenlosen Mobilegame Clash of Clans gibt es mal wieder zahlreiche Veränderungen am Balancing, die das jüngst erschienene Winter-Update mit sich gebracht hat. Einen der Schwerpunkte bilden dabei die neuen Angriffslevels auf der Stufe 11 des Rathauses, die für eine deutlichere Grenze zwischen den Leveln 11 und 10 sorgen sollen. So ist beispielsweise die Clanburg bei dieser Rathausstufe nun auf Level 7, was keine zu unterschätzende Verstärkung ist. Schließlich gibt euch das die Möglichkeit, größere Zauber wie den Wut- oder Frostzauber zu spenden.

Wo wir gerade bei dem Thema Magie sind: Das Entwicklerteam Supercell aus Finnland hat den Radius des Giftzaubers leicht vergrößert. Der wirkte bislang in einem zu kleinen Gebiet, was seinen Einsatz laut den Designern schwieriger gemacht hat, als er es sein müsste. Außerdem wurden die Trefferpunkte und der Schaden der Hexe in Clash of Clans erhöht. Die magiebegabte Dame hat damit also auf dem Schlachtfeld mehr Nutzen. Zu den weiteren Änderungen des Updates zählt eine Erhöhung der Angriffsgeschwindigkeit des Drachen und von P.E.K.K.A. sowie der neue zehnte Level für den Magierturm, der ab Rathaus-Level 11 verfügbar ist. Stufe 9 des Turms könnt ihr dementsprechend neuerdings schon ab Rathaus-Level 10 erreichen.