Wenn Mitglieder eines Clans in den Clankriegen von Clash of Clans Exploits oder Cheats nutzen, wird künftig die komplette Spielergemeinschaft bestraft.

Wie es eigentlich bei jedem Multiplayer-Spiel der Fall ist, gibt es auch im Mobilegame-Hit Clash of Clans Leute, die Cheats und Exploits benutzen, um sich selbst einen Vorteil gegenüber anderen Spielern zu verschaffen. So etwas ist keine löbliche Sache und sollte natürlich auch ordentlich bestraft werden. Der finnische Entwickler Supercell tut genau das. Das Studio aus Helsinki hat jüngst bekannt gegeben, dass jeder Clan, der Dritthersteller-Software in Form von Bots oder Modifikationen nutzt, für 14 Tage von den Clankriegen ausgeschlossen wird. Diese Suspendierungen seien nicht verhandelbar und gelten jeweils für alle Spieler einer Gemeinschaft in Clash of Clans.

Um einen dauerhaften Bann vom „Clan War“-Modus oder eine Beurlaubung zu verhindern, müssen Spieler jegliche zusätzliche Software, mit der sie sich Vorteile in Clash of Clans verschaffen, von ihrem Smartphone oder Tablet entfernen. Wenn ihr in einem Clan spielen und mitbekommen solltet, dass einer oder mehrere eurer Kollegen solche Programme nutzen, solltet ihr ihnen nahelegen, zukünftig darauf zu verzichten. Denn wenn sie im „Clan War“-Modus erwischt werden, leidet auch ihr darunter. Ansonsten legt euch Supercell nahe, euch auf die Suche nach einem neuen Clan zu machen, in dem ihr das Problem nicht habt.