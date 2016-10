Clash of Clans

Der finnische Spieleentwickler Supercell (Clash Royale) hat mal wieder einen Neuzugang für eure Verteidigungsanlagen im kostenlosen Mobilegame Clash of Clans vorgestellt. Mit einem Update kommt der Bombenturm ins Spiel, den ihr freischaltet, wenn euer Rathaus Stufe 8 erreicht hat. Bombentürme haben zwar keine allzu große Reichweite, dafür wächst in ihrer unmittelbaren Umgebung so schnell kein Gras mehr. Sie richten in einem kleinen Umkreis ziemlichen Schaden an, daher solltet ihr euch als Angreifer genau überlegen, welche Einheiten ihr losschickt.

Zweck des neuen Defensivgebäudes in Clash of Clans ist es laut Entwickler, Massenangriff-Strategien besser auszubalancieren. In dem Zusammenhang hat Supercell auch einige Änderungen an vorhandenen Einheiten vorgenommen. Die Hexe etwa profitiert davon und hat neuerdings deutlich mehr Trefferpunkte als bislang, kann also mehr Schaden einstecken. Der Schweinereiter hingegen muss sich mehr denn je vor Riesenbomben – und jetzt eben auch vor den Bombentürmen – in Acht nehmen, denn er erleidet erhöhten Schaden.

Neu im Oktober-Update für Clash of Clans sind darüber hinaus neue Truppenlevels für den Drachen, das Drachenbaby und den Zauberer sowie neue Defensivlevels für einige Abwehranlagen. Viele der Upgrade-Kosten und die jeweiligen Zeitspannen, die die Aufwertungen in Anspruch nehmen, werden in der aktuellen Version des Strategiespiels reduziert.