Chronicle – Legenden von RuneScape: Add-on für die Kampagne

Am Ende der Kampagnenerweiterung für Chronicle: Legenden von RuneScape duelliert ihr euch mit Radimus Erkle höchstpersönlich, dem Großvesir der Legendengilde. Wenn ihr ihn besiegt, gewinnt ihr ihn als Diamantkarte. „Trials of Radimus“ hat aber noch wesentlich mehr Belohnungen zu bieten. Neben Kartenpackungen Kupfer gibt es auch einige exklusive Dinge. Worum es sich dabei handelt, müsst ihr selbst herausfinden. Jagex verrät dazu nichts.

Der Entwickler Jagex hat ein neues Update für sein Online-Sammelkartenspiel Chronicle: Legenden von RuneScape veröffentlicht. Das hat mit „Trials of Radimus“ die erste Erweiterung für die Solokampagne zu bieten. In 13 Missionen duelliert ihr euch mit diversen KI-Gegnern. Jede der namensgebenden Prüfungen bietet dabei andere Herausforderungen. Dabei könnt ihr pro Trial bis zu drei Sterne sammeln. Einen erhaltet ihr für den Sieg über euren Kontrahenten. Für die beiden weiteren Sterne müsst ihr jeweils bestimmte Bedingungen erfüllen. Im Kampf gegen den Raptor gilt es zum Beispiel zu verhindern, dass er den Rüstungswert von 20 überschreitet.

"Trials of Radimus" hat viele neue Herausforderungen zu bieten.

Das Add-on ist übrigens für jeden Spieler von Chronicle: Legenden von RuneScape kostenlos zu haben. Jagex ist der Meinung, dass „Trials of Radimus“ eine so essenzielle Neuerung für das Spiel sei, dass jeder Fan gratis in deren Genuss kommen soll. Das Studio sagt aber, dass zukünftige Kampagnenerweiterungen durchaus auch mal Geld kosten könnten.

Neben „Trials of Radimus“ umfasst das neue Update für Chronicle: Legenden von RuneScape zwei neue Umgebungen, die an das Piratenreich Karamja angelehnt sind. Darüber hinaus bekommt das Spiel ein globales sowie privates Chat-System, damit ihr mit euren Freunden direkt kommunizieren könnt, ohne andere Software nutzen zu müssen. Zudem können endlich auch Mac-Nutzer Chronicle: Legenden von RuneScape spielen.

