Charm Farm Test: Kostenloses Bauernhofspiel mit märchenhaften Helferlein

Auf der Charm Farm wird fleißig gearbeitet. Aber macht das auch Spaß?

Feen, magische Wälder, Zauberer und dergleichen dürfen für euch in keinem guten Spiel fehlen? Dann seid ihr im kostenlosen Browsergame Charm Farm an der richtigen Adresse. Darin wimmelt es nur so vor fantastischen Kreaturen und zauberhaften Geschehnissen. Begleitet werdet ihr von blauen Fantasie-Wesen, die sich Schmus nennen. Einer von ihnen ist vor Jahren auf die böse Seite gewechselt und will die Welt ins Chaos stürzen, aber mit eurer Hilfe wird es den blauen Kreaturen gelingen, den Bösewicht aus ihrem Wald fernzuhalten und die Zauber-Welt zu retten. Bevor es allerdings so weit ist, liegt noch einiges an Arbeit vor euch. Ihr bewirtschaftet den Wald, jätet Unkraut und züchtet Tiere. Das Spielprinzip gleicht im Grunde einer gewöhnlichen Bauernhof-Simulation.

Charm Farm In Charm Farm tummeln sich aber nicht etwa Pferde, Schafe und Hühner auf euren Wiesen und ihr pflanzt auch keinen normalen Weizen oder Karotten an. Stattdessen zieht ihr Guanakos auf, die an Alpakas erinnern, und erntet Sonnentau, Zauberbohnen und Zuckerbüsche. In unserem Test verraten wir euch, ob das magische Farmspiel Spaß macht. Kunterbunte Grafik, leichter Einstieg Als wir uns das erste Mal in die Welt des märchenhaften Onlinespiels wagen, fühlen wir uns zunächst ein wenig erschlagen. Jede Seite ist mit verschiedenen Schaltflächen gefüllt, deren Funktionen uns nicht auf den ersten Blick klar sind und die das eigentliche Spielfeld stark schrumpfen lassen. Glücklicherweise ist das Tutorial von Charm Farm sehr hilfreich und führt uns Schritt für Schritt an alle Funktionen heran. Wer trotzdem nicht ganz durchblickt, kann sich in laufenden Quests anzeigen lassen, wie er eine Aufgabe erfüllen muss und wird umgehend zum richtigen Ort weitergeleitet. Das ist vor allem zu Beginn des Spiels eine gute Stütze. Darüber hinaus erfahrt ihr mehr über die Schaltflächen, wenn ihr mit der Maus langsam darüber fahrt. Für jede Funktion gibt es eine kurze Erklärung. Wem das Spielfeld nicht genug Platz bietet, kann Charm Farm im Vollbild-Modus spielen und die Menüpunkte so möglichst weit nach außen schieben.

Bevor ihr Pflanzen anbaut, müsst ihr kräftig aufräumen.

Die Grafik mutet ein wenig kitschig an, passt aber zu dem Fantasy-Spiel wie die Faust aufs Auge, denn schließlich dreht sich alles darin um Feen, Zauberer und andere märchenhafte Wesen. Der Zauberwald, in dem wir uns befinden, ist bunt gestaltet und noch nicht freigeschaltete Flächen sind von einem mysteriösen, glitzernden Nebel umhüllt. Überall hoppeln flauschige Häschen umher und auch eure Begleiter sind niedlich gestaltet und sehen aus wie pelzige Bohnen mit Armen und Beinen. Rubine könnt ihr auch gratis verdienen Wie in vielen free-to-play Onlinegame gibt es auch in Charm Farm eine Premium-Währung, die ihr in erster Linie für echtes Geld erhaltet. Es handelt sich dabei um Rubine. Wenn ihr fleißig Aufgaben erfüllt, habt ihr aber die Chance, gratis welche zu sammeln. Wie genau das funktioniert, könnt ihr in unserem Tipp nachlesen. Es ist natürlich ein Pluspunkt, dass sich Premium-Währung auch erspielen lässt.

Baut Behausungen, um mehr Schmus zu beherbergen!

Kurze Wartezeiten sorgen für Motivation Die Dauer von Gebäude-Ausbauten und Pflanzen-Wachstum hält sich in Charm Farm gerade am Anfang ziemlich in Grenzen. Meistens warten wir nicht länger als ein paar Minuten, vielleicht auch mal eine Stunde oder zwei. Anders als in vielen anderen Browsergames steigt die Wartezeit aber nicht gleich zu Beginn ins Unermessliche und es gibt genug zu tun, mit dem wir uns solange beschäftigen können. Ein bisschen mühselig ist allerdings die Verteilung der Aufgaben. Auf der Farm wohnt ein Zauberer, der den Schmus sagt, was sie tun sollen. Um beispielsweise Unkraut aus dem Weg zu räumen, klickt ihr es an und müsst warten, bis der Magier zur Stelle ist und den blauen Wesen durch einen Zauber zu verstehen gibt, dass sie es entfernen sollen. Sobald er das getan hat, müsst ihr noch auf die Arbeiter selbst warten. Die Prozedur dauert auf einem kleinen Bauernhof nicht besonders lange, sorgt aber dafür, dass ihr nicht einfach mehrere Felder hintereinander anklicken und eine Art Warteschlange erstellen könnt.

Wartezeiten lassen sich mit Rubinen überspringen.

Darüber hinaus ist es in Charm Farm kaum möglich, Aufträge über Nacht oder bis zum nächsten Einloggen erledigen zu lassen, denn sobald Pflanzen erntereif sind, läuft ein Countdown ab. Sobald er bei Null angekommen ist, vertrocknen die Gewächse und ihr müsst sie erneut aussäen. Dadurch seid ihr gezwungen, euch in bestimmten Intervallen einzuloggen und nach den Pflanzen zu sehen. Mit Gebäuden funktioniert das schon besser. Ihr gebt einen Bau in Auftrag und beendet die Bauarbeiten, sobald ihr das nächste Mal online seid.

Mit einem Zauberspruch ruft der Magier die Schmus zur Arbeit.