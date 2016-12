Jeder, der schon einmal das free-to-play Mobilegame Candy Crush Saga oder den Nachfolger Candy Crush Soda Saga gespielt hat, kennt es: Ihr hängt in einem kniffligen Level fest und verliert Runde um Runde, bis plötzlich keine Herzen mehr übrig sind und ihr mindestens eine halbe Stunde warten müsst, bis ihr weiter zocken könnt. Diese Art Bremse ist vor allem dann nervig, wenn ihr kurz davor seid, die Runde zu schaffen. Der schnellste Weg, um die Wartezeit zu umgehen, besteht darin, sich im Ingame-Shop mit Extraleben einzudecken. Weil das aber nicht gerade billig ist (ihr müsst dafür kostenpflichtige Goldbarren ausgeben), haben wir einige Tipps für euch parat, wie ihr euch zusätzliche Herzen sichern könnt, ohne Geld zu investieren.

Eine Möglichkeit, um in Candy Crush Soda Saga an Leben heranzukommen, ist, das Spiel mit eurem Facebook-Account zu verknüpfen, sofern ihr einen habt. Der Spielstand wird sofort synchronisiert und alle Fortschritte bleiben erhalten, egal, auf welchem Gerät ihr spielt. Auch, wenn ihr in der Android- oder iOS-App alle Herzen verbraucht habt, sind sie in eurem Facebook-Konto noch verfügbar. Auf diesem Weg könnt ihr die Wartezeit bis zum nächsten mobilen Leben überbrücken. Wenn ihr euren Spielstand ohnehin mit Facebook verknüpft habt, könnt ihr euch außerdem neue Herzen von Freunden schicken lassen. Die lassen sich so lange aufheben, bis ihr sie verwendet. So habt ihr immer einen Vorrat an Extraleben zur Verfügung. Natürlich ist der "Lebensspeicher" umso größer, je mehr Freunde ihr habt. Außerdem solltet ihr die Anfragen eurer Freunde immer beantworten, denn sobald sie euer Geschenk akzeptiert haben, schicken sie euch automatisch ein Leben zurück.