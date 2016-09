Candy Crush Saga

Täglich erscheinen etliche neue Spiele in den Appstores, große Hits sind aber eher selten. Einer davon ist ohne Frage Candy Crush Saga von King. Seit Jahren erfreut sich das 3-Gewinnt-Spiel großer Beliebtheit bei Puzzlefans aus aller Welt. Nun steht ein gewaltiger Meilenstein auf dem Plan: Heute veröffentlicht King das 2000ste Level – und zündet zur Feier des Tages ein regelrechtes Farbbomben-Feuerwerk.

Die wichtigste Besonderheit von Level 2000 in Candy Crush Saga besteht darin, dass es nicht nur denjenigen offensteht, die schon alle vorherigen Runden erfolgreich gemeistert haben. Stattdessen kann jeder, der mindestens Level 10 absolviert hat, darauf zugreifen und quasi schon mal einen Blick darauf werfen, was das Puzzlegame in der Zukunft bereithält. In Level 2000 geht es natürlich wie in allen Runden darum, Süßigkeiten zu sammeln. Ihr könnt euch auf besonders viele Farbbomben auf dem Spielfeld freuen – das sind Spezialbonbons, die alle Symbole einer Art vom Feld befördern, wenn ihr sie mit einem anderen Bonbon kombiniert. Gelingt es euch, das Jubiläumslevel in Candy Crush Saga zu lösen, bekommt ihr als Geschenk zwei dieser Farbbomben und ein Power-up jeder Art. Die könnt ihr sicher gut gebrauchen, um die anderen 1999 und alle kommenden Levels zu meistern.

Hier eine kleine Vorschau auf Level 2000: