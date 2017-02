Call of War: Neue Hexagon-Map und Features für Generäle

Die neue Spielkarte für das kostenlose Strategie-Browsergame Call of War von Bytro Labs ( Supremacy 1914 ) setzt sich aus Hexagon-Feldern, also Sechsecken zusammen. Das Layout der Karte ist symmetrisch mit einer Hauptinsel in der Mitte sowie zahlreichen kleineren Inseln drumherum. Ausgelegt ist die Karte auf zehn Spieler in zwei Teams mit je fünf Mitspielern.

Call of War

Jeder Spieler beginnt mit 22 Provinzen. Computergegner sind ebenfalls auf der Karte vertreten. Wenn ihr schnell und geschickt seid und es euch gelingt, die NPCs effektiv auszuschalten und deren Territorium zu erobern, sichert ihr euch damit einen wichtigen Vorteil im Kampf mit dem gegnerischen Team.

Wie Entwickler Bytro Labs mitteilt, ist die Map so gestaltet, dass zwangsläufig Hotspots entstehen, um die besonders hart gekämpft wird. Nichtsdestoweniger soll die Karte zahlreiche Strategie-Variationen erlauben und somit nie langweilig werden. Die Rohstoffverteilung ist zwar auch fair zwischen den Teams aufgeteilt, allerdings nicht gleichmäßig innerhalb eines Teams. Auf diesem Weg sollen Spieler dazu angehalten werden, sich zu spezialisieren und sich untereinander abzusprechen, damit nicht plötzlich ein Team zwar eine gewaltige Flotte, aber keinerlei Bodentruppen und Kampfflugzeuge besitzt.

Die neue Spielkarte in Call of War kann nur gegen eine Gold-Zahlung gespielt werden. Für die Teilnahme müsst ihr entweder 5.000 Gold auf den Tisch legen können oder Premium-Spieler sein. Premium-Spieler in Call of War bekommen Zugriff auf Gold-Runden, ohne dafür mit Gold zahlen zu müssen, können Sammelpunkte für Einheiten setzen und Produktion länger planen. Neben der neuen Karte ist in Call of War ein weiteres Feature scharf geschaltet worden: eine Übersicht über die voraussichtliche Dauer von Produktion und Konstruktion.

Quelle: Bytro Labs