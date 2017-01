Die meisten Leute kennen den britischen Entwickler King für die „Candy Crush“-Spiele, doch das Studio aus London kann bekanntlich nicht nur erfolgreiche 3-Gewinnt-Spiele, sondern auch Bubble-Shooter entwickeln, die große Beliebtheit erlangen. Es hat schließlich einen Grund, warum mit Bubble Witch 3 Saga nun schon der dritte Teil dieser Serie rund um die Hexe Willa auf den Markt gekommen ist. Das Free-to-Play-Spiel gibt es sowohl für die mobilen Geräte als auch auf Facebook, wo ihr es direkt im Browser spielen könnt.

In Bubble Witch 3 Saga greift ihr der Hexe Willa unter die Arme, die die Pläne des bösen Katers Wilbur durchkreuzen will. Der mag vielleicht nicht sonderlich gefährlich aussehen, doch ihr solltet euren Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Das Denkspiel bietet zahlreiche Levels, in denen ihr ordentlich die Blasen platzen lasst. Am Spielprinzip hat sich nichts geändert: Noch immer geht es darum, Reihen aus drei gleichfarbigen Blasen zu bilden, indem ihr die passenden Exemplare in ein ganzes Feld schießt. In manchen Levels gibt es Bonusaufgaben. Beispielsweise müsst ihr freundliche Geister oder Eulen befreien, die zwischen den Blasen feststecken. Je weiter ihr in der Kampagne voranschreitet, desto kniffliger werden die Levels natürlich.