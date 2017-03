Boom Beach: Rekrutiert Helden für eure Armee!

In Boom Beach ergänzen neuerdings Helden eure Armee. Das aktuelle Update liefert zwei tapfere Kämpferinnen mit besonderen Fähigkeiten sowie eine neue Händlerin.

In vielen Strategiespielen sind Helden ein fester Bestandteil des Gameplays. Im Gegensatz zu den normalen Einheiten handelt es sich hierbei um Charaktere, die stärker sind als die gewöhnlichen Infanteristen und besondere Fähigkeiten auf dem Kasten haben. Nun hat auch das kostenlose Mobilegame Boom Beach solche Recken.

Der finnische Entwickler Supercell (bekannt für Clash of Clans und Clash Royale) hat ein frisches Update veröffentlicht, mit dem die ersten beiden Helden Einzug halten. Zum einen hätten wir Sergeant Brick. Die taffe Dame weiß, wie sie die Moral eurer Soldaten steigert. Außerdem ist sie eine starke Kämpferin, die ordentlich Schaden austeilt. Neben Sergeant Brick kann sich Captain Everspark eurer Armee anschließen. Auch hierbei handelt es sich um einen weiblichen Charakter (bei Boom Beach scheint das mit der Emanzipation gut zu funktionieren). Everspark kämpft mit einem elektrisch geladenen Schraubenschlüssel und hat einen großen Vorteil: Wenn sie einmal in den Gefechten zu Boden gehen sollte, steht sie euch sofort an der Heldenhütte wieder voll einsatzbereit zur Verfügung.